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Boyraz'dan Yıldız'a Ziyaret

Boyraz\'dan Yıldız\'a Ziyaret
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Mahmut Boyraz, Yeni Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Barış Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Mahmut Boyraz, Barış Yıldız'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarılar diledi. Boyraz, Yeni Parti Malatya İl Başkanlığına atanan Yıldız'ın yanı sıra oluşan yönetimi de kutladı.

Ziyaret sırasında Boyraz'a, "Seçildiğiniz takdirde üzerinize kondurulan siyasi kimliğinizi bırakacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Siyasetle herhangi bir parti üzerinden ilişkilendirilmek istemediğini belirten Boyraz, Malatya'nın kendileri için öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bizim tek derdimiz var, Malatya. Bizim tek hesabımız Malatya ile" dedi.

Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevinin ticaret olduğunu söyledi.

Boyraz, "Bizim işimiz ticaret. Bizi sürekli bir siyasi parti ile eşleştirmek, yan yana, kol kola gibi söylemlerle zora koymaya çalışıyorlar. Mağdur politikası oluşturarak güç elde edebileceklerini düşünüyorlar. Fakat biz tek bir cümle ile şunu diyoruz: Bizim siyasetle işimiz yok. Biz tüm partilerimizle Malatya'da esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için aynı masada olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mahmut Boyraz ve ekibine teşekkür etti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin ekonomik kalkınması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Yıldız, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da esnaf ve sanayicilerin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yıldız, "Malatya büyük bir deprem atlattı. Hem esnafımız hem sanayicimiz zor bir süreçten geçti. Biz Yeni Parti olarak Malatya'da ticaretin canlanması, esnafın yeniden güçlenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Ticaret ve Sanayi Odamızın etkin bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz" dedi.

Seçim sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı için yarışan her iki adaya da başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Barış Yıldız, Yeni Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boyraz'dan Yıldız'a Ziyaret - Son Dakika

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