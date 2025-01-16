Bozankaya, Bangkok için metro trenleri üretecek

Ekonomi

Türkiye'nin raylı sistemler üreticisi Bozankaya, Tayland'ın başkenti Bangkok için yeni metro trenlerini üretimine hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018'de Siemens Mobility ile oluşturduğu konsorsiyumla 88 metro vagonu ihracatını gerçekleştiren Bozankaya, yeni bir anlaşmaya imza attı. Bozankaya, Siemens Mobility ile oluşturduğu yeni konsorsiyum kapsamında Ankara'daki tesislerinde 159 adet metro vagonu üretecek.

Üretilecek ve Bangkok'ta kullanılacak metro vagonlarının 96'sı Orange Line, 63'ü ise Blue Line hattında hizmet verecek.

Orange Line hattında hizmet verecek 3 vagonluk 32 tren seti ile Blue Line hattında 3 vagondan oluşan 21 tren setinin ilk teslimatı 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlayacak.

2028'de tamamlanacak proje kapsamında 15 yıllık bakım, sinyalizasyon ve iletişim sistemleri gibi kapsamlı hizmetler de sunulacak.

Bangkok'un sürdürülebilir taşımacılık hedeflerine katkı sağlayacak olan enerji verimli metrolar çevre dostu seyahat imkanı sunarken, üç vagonlu setlerle tek seferde 800'den fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araçlar şehir içi trafik yükünü de azaltacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, projenin, Bozankaya'nın küresel raylı sistemler pazarındaki yerini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Günay, "Bangkok gibi büyük bir metropol için yeniden metro trenleri üretmek, teknolojik yetkinliklerimizi ve mühendislik başarımızı uluslararası alanda sergilememize olanak tanıyor. Ayrıca bu anlaşma, yerli üretim kapasitemizi artırarak ülkemizin ihracatına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Bozankaya'nın AR-GE faaliyetlerine de değinen Günay, şunları kaydetti:

"Bu proje Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı alanında iddialı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak. Projede yer alan trenlerin üretimi ve test süreçleri, Bozankaya'nın Ankara'daki AR-GE merkezinde yürütülecek, bu da şirketin inovasyon ve mühendislik kapasitesini pekiştirecek önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.