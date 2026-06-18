Bozdoğan'da Su Ürünleri Üretimi 3.696 Ton - Son Dakika
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Bozdoğan'da Su Ürünleri Üretimi 3.696 Ton

Bozdoğan\'da Su Ürünleri Üretimi 3.696 Ton
18.06.2026 10:10
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2025'te 11 tesisle 3.696 ton su ürünü üretildi. Sektör gelişiyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyet gösteren 11 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde 2025 yılında toplam 3 bin 696 ton üretim gerçekleştirildi.

Bozdoğan, su ürünleri yetiştiriciliğinde Aydın'ın önemli üretim merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor. İlçede Kemer Baraj Gölü ve Akçay Nehri üzerinde faaliyet gösteren toplam 11 tesiste 2025 yılı boyunca 3 bin 696 ton su ürünü üretildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Bozdoğan ilçesindeki su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesis yetkilileriyle bir araya gelen Temiz, üretim faaliyetleri ve sektörün mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Temiz, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İlçede faaliyet gösteren 11 tesisin 7'sinin Kemer Baraj Gölü'nde, 4'ünün ise Akçay Nehri üzerinde üretim yaptığı belirtilirken, elde edilen 3 bin 696 tonluk üretimin bölge ekonomisine ve su ürünleri sektörüne önemli katkı sağladığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozdoğan'da Su Ürünleri Üretimi 3.696 Ton - Son Dakika

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