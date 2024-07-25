Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı

Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Anlaşma Sağlandı

Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonuçlandı. Anlaşma ile Boztaş personeline daha iyi çalışma şartları ve haklar sağlandı. En düşük çalışan maaşı 37 bin lira olarak belirlendi.

25.07.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarıyla sonuçlandı. Boztaş personeli için daha iyi çalışma şartları ve haklar sağlanan anlaşmayla, en düşük çalışan maaşı 37 bin lira oldu. Böylelikle tediye ve sosyal haklar dahil çalışanına en yüksek maaş sağlayan belediye, Bozkurt Belediyesi oldu.

Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonuca ulaştı. Belediye ve sendika arasında yapılan görüşmeler anlaşmanın sağlanması ile tamamlandı. Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan anlaşmaya göre en düşük çalışan maaşı yıllık bazda tediye ve sosyal haklarla birlikte 37 bin lira oldu. Bu rakam aynı zamanda Denizli'de bir belediyenin sağladığı en yüksek maaş anlaşması oldu.

"Çalışanlarımızın memnuniyetini ve refahını en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz"

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarıyla sonuçlandı. Bu anlaşma ile birlikte, Boztaş personelimiz için daha iyi çalışma şartları ve haklar sağlandı. Ayrıca, daimi kadrolu arkadaşlarımızın mevcut sözleşmeleri de ek protokollerle revize edilerek, günün yaşam şartlarına uygun hale getirildi. Bu güncellemelerle, çalışanlarımızın refahını artırmayı ve daha adil bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefledik. Yapılan bu anlaşma çerçevesinde, en düşük çalışan maaşı yıllık bazda, tediye ve sosyal haklar ile birlikte 37 bin TL olmuştur. Bu yeni anlaşmanın tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, yapılan iyileştirmelerin belediyenin genel başarısına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Çalışanların emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak için atılan bu adımların Bozkurt Belediyesi, çalışanlarımızın memnuniyetini ve refahını en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu yeni dönemde, daha da güçlenerek ve birlikte ilerleyerek, ilçemiz için değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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