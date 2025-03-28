Bozova'da DSİ'ye Ait 3 Taşınmaz Satılacak

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait 3 taşınmaz satılacak.

DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti DSİ'ye ait Bozova'daki Eskin Mahallesi'nde iki, Karapınar Mahallesi'nde bir olmak üzere 3 tarlanın satış ihalesi açık artırma usulüyle yapılacak.

İhaleler, Eskin Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 8 Nisan'da, Karapınar Mahallesi'ndeki için 9 Nisan'da, DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.