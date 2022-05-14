Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı - Son Dakika
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Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı

14.05.2022 10:59
Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen salebin ilk hasadı yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen salebin ilk hasadı yapıldı. İlk hasada, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan da katıldı.

Bozyazı'da ilk defa Denizciler Mahallesinde yaklaşık yarım dönümlük alanda alternatif ürün olarak işadamı Mustafa Deniz öncülüğünde üretici Yıldız Çelen ve Ziraat Teknisyeni Safiye Derya tarafından ekilen salep, meyvelerini verdi. İlk saleplerin hasadı gerçekleştirildi. Salep hasadına, Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Behçet Kahvecioğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak da katıldı.

Yaklaşık yarım dönüm alanda ilk defa üretilen salebin hasat edilmesine katılanları bilgilendiren Ziraat Teknisyeni Safiye Derya, araştırmaları sonucu ekonomik getirisi iyi olan salebi, vatandaşları teşvik amacıyla ektiklerini söyledi. İlk olarak yarım dönümlük alanda ekmeye karar verdiklerini belirten Derya, ekim alanlarının önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini ifade ederek, bölgeye alternatif bir ürün kazandırmanın da mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Kaymakam Kalkan da bölgede alternatif ürün yetiştiren tüm üreticileri tebrik ederek, bu tür girişimlere devlet olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - MERSİN

Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı
Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı
Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı
Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı

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Duran Kalkan, Hisarcık, Bozyazı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bozyazı'da ilk kez salep hasadı yapıldı - Son Dakika


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