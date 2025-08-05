bp'nin İkinci Çeyrek Karı Beklentiyi Aştı

Enerji şirketi bp, yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 353 milyon dolar net kar elde etti. Piyasa beklentisi, şirketin ikinci çeyrekte 1,8 milyar dolar kar ettiği yönündeydi.

bp, yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bp'nin bu yılın ikinci çeyreğinde stok etkilerinden ve olağandışı kalemlerden arındırılmış net karı 2 milyar 353 milyon dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 756 milyon dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu dönemki net karına ilişkin piyasa beklentisi 1,8 milyar dolardı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 azalarak 3,73 milyar dolar oldu.

Kardaki düşüşte sıvı yakıtlar ve gaz fiyatlarındaki düşüş ve artan rafineri bakım maliyetleri etkili olurken, güçlü petrol ticareti ve müşteri performansı bunu dengeledi.

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyreğin operasyonel ve stratejik açıdan güçlü bir dönem olduğunu ve bu yıl şu ana kadar 5 büyük yeni petrol ve gaz projesini devreye aldıklarını belirtti.

Zorlu koşullara rağmen ticaret tarafında iyi performans sergilediklerini kaydeden Auchincloss, yapılanma programları kapsamında 1,7 milyar dolarlık yapısal maliyet düşüşü sağladıklarını ifade etti.

Şirket, 2027'nin sonuna kadar 2023 seviyelerine göre 4-4,5 milyar dolar maliyet azalışı hedefliyor.