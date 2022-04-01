BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı - Son Dakika
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BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

01.04.2022 09:19

BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı BP Türkiye, 15. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı'nda yerini aldı.

BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

İSTANBUL - BP Türkiye, 15. Uluslararası Petroleum İstanbul Fuarı'nda yerini aldı. BP, Petroleum İstanbul'a özel hazırlanan 'Karbon Nötr' standında Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortaklarını ağırladı.

15'inci Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı kapılarını açtı. BP Türkiye, fuarda yeni istasyon konseptine uygun 'Karbon Nötr' standındaki özel deneyim alanlarıyla fark oluşturdu. Şirket, ferah ve büyük alanının yanı sıra konuklara sunulan farklı konseptlerdeki birden çok deneyim alanına sahip sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlanan standında Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortaklarını ve bayilerini ağırladı.

bp Türkiye Petroleum İstanbul standı içerindeki dokunmatik kiosklarda, konuklara dijital iz eşliğinde istasyondaymışçasına dolaşma deneyimi sunarken, Wild Bean Coffee alanında sıcak, soğuk leziz ikramlarının yanı sıra misafirlerini BP yeşil lounge'da dinlenme fırsatı sundu. Ayrıca fuarda bp standında konuklar, BP Net Zero alanında Leap Motion teknolojisi ile interaktif bir deneyim yaşarken, karbon salımı ve ayak izi hakkında bireysel farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan karbon ayak izi dengeleme uygulaması ile misafirlere BP'nin yenilenen stratejisi ve geleceğe dair hedefleri anlatıldı. Stanttaki Castrol alanındaki CASTROL ON MARS köşesinde ise ziyaretçilere Leap Motion teknolojisi ile interaktif bir deneyim sunuldu.

"Uluslararası deneyimimizi yerel beklentiler ve dinamiklerle harmanlıyoruz."

Sektörü bir araya getiren en önemli fuarlardan olan Petroleum İstanbul'da üç yılın ardından özlem duydukları iş ortakları ve sektör temsilcileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten BP Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin Akmanoğlu, "Şirket olarak uzun bir aradan sonra içinde bulunduğumuz değişimin de heyecanı ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla özel tasarlanan 'Karbon Nötr' standımızla 15'inci Uluslararası Petroleum İstanbul'dayız. Yenilenen stratejimiz, yeni hedeflerimizi sizlerle paylaştığımız için mutluyuz. Perakende ve akaryakıt operasyonu olarak 2022 Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yedi bölgesinde, 770'in üzerinde istasyonumuzla müşterilerimize üstün standartta hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan sektörün önde gelen marketlerinden olan BP Express'lerimiz tarafında müşterilerimize daha verimli hizmet sunabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Bizim için önceliklerden olan akaryakıt dışı gelirler işimizde bp Express ve Wild Bean Coffee konseptimizi ülke çapına yaymak istiyoruz. Şirket olarak stratejimizi günümüz müşteri yapısının beklentilerini ve müşteri hedeflerini gerçekleştirmek üzerine oluşturuyoruz. Uluslararası deneyimimizi yerel beklentiler ve dinamiklerle harmanlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da günden güne değişen, gelişen satın alma güdülerini yakından takip ederek, kendimizi yenileyen bir yapıda müşterilerimize daima daha da iyisini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Gelecek için yepyeni bir tutkusu, amacı ve cesur hedefleri olan bir enerji şirketiyiz"

Petroleum'da olmaktan ve sektörle buluşmaktan duyduğu heyecanı ifade eden BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, "Şirket olarak bizler son iki yılda önemli değişimler yaşadık. 2050 yılına kadar sıfır karbon şirketi olmak üzere belirlediğimiz BP NetZero stratejimiz ile bugün artık gelecek için yepyeni bir tutkusu, amacı ve cesur hedefleri olan bir enerji şirketiyiz. Üç yılın ardında özlediklerimizle buluşmanın yanı sıra bp Türkiye ailesi olarak içinde bulunduğumuz değişimin de heyecanı ile 15'inci Uluslararası Petroleum İstanbul'da iş ortaklarımız ve sektörümüz ile bir aradayız. Yenilenen stratejimiz çerçevesinde amacımız, 2050 itibarıyla veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyon seviyesine gelmesine yardımcı olmak. Günümüzün gerektirdiği dinamizmi yakalamak için dijitalleşme alanında yatırım ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yarınların şekillenmesinde rol alacak bir dünya markası olarak, müşterilerimize en üst seviye hizmeti vermek için dönüşüyoruz" diye konuştu.

'Karbon Nötr' stant ile sürdürebilirliğe katkı

Verilen bilgiye göre, BP'nin bpNetZero stratejisi kapsamında ortaya koyduğu hedeflerine uygun sürdürülebilirlik ilkeleri ile oluşturulan Petroleum İstanbul 2022 standı; hazırlık aşamasında kullanılan malzemelerin üretiminden kullanılan elektriğe, faydalanılan insan gücünden harcanan yakıta kadar karbon ayak izini fuar boyunca hesaplayacak. Söz konusu karbon ayak izini dengelemek adına da ilgili kurumlarla çalışarak 'Güneş Enerjisine' fon sağlayacak.

Kullanılmayan yiyecekler ayrıştırılıp barınaktaki hayvanlara gidiyor

Ayrıca sürdürülebilir bir yaklaşımla fuar boyunca BP Türkiye'nin standında kullanılmayan yiyecekler de hayvan sağlığına uygun şekilde ayrıştırılarak, her gün sonunda barınaklara teslim edilecek.

BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı
BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı
BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı
BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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