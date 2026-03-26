Brent Petrol 99,24 Dolar - Son Dakika
Brent Petrol 99,24 Dolar

26.03.2026 09:55
Brent petrolün varil fiyatı, İran'a yönelik gerginlik nedeniyle 99,24 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,24 dolardan satılıyor.

Dün 98,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,26 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 artarak 99,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran'ın verdiği misillemeler etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiğine ilişkin iddialar ve Trump'ın savaşı sona erdirme isteğine yönelik haberler fiyatları aşağı yönlü baskılasa da İran'dan ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğine ilişkin açıklama yapılması yükseliş eğiliminin korunmasına neden oluyor.

Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürerek, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." ifadesini kullandı.

Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini belirterek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

Erakçi, müzakere iddialarına ilişkin, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu aktaran Erakçi, "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz, savaşın sona ermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu açıklamaların ardından bugün İran'dan peş peşe iki misilleme yapıldığı ve İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış talebin zayıf seyrettiği algısını yaratarak fiyatları aşağı yönlü baskılarken ülkenin günlük ham petrol üretiminde düşüşe işaret eden veriler bu baskıyı sınırlayarak fiyatlardaki gerilemeyi sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil artışla 456 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise aynı dönemde 11 bin varil azalarak 13 milyon 657 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 99,92 doların direnç, 98,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol 99,24 Dolar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Brent Petrol 99,24 Dolar - Son Dakika
