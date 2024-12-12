Brent Petrol Fiyatı 73,48 Dolara Yükseldi

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,48 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 73,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 73,48 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,01 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların artışında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması, ülkede petrol talebinin arttığına işaret eden veri akışı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması etkili oldu.

Analistlerin, ABD'de açıklanan enflasyon verilerindeki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimal yüzde 98'e yükseldi.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi önceki işlem seansına göre saat 09.32'de (06.32 GMT) yüzde 0,14 azalarak 106,6'ya geriledi. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına neden oluyor.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde azalış olması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalışla 422 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Bunun yanı sıra, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması da piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları artırmaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesindeki işgalini genişlettiği belirtilirken, Marriye ve Kodana köylerini işgal eden İsrail ordusunun, Kodana'ya girmeden önce havadan attığı bildiride, bölgedeki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı iddia edildi.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Brent petrolde teknik olarak 74,48 doların direnç, 70,68 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.