Brent Petrol Fiyatı 74,56 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 74,56 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ekonomisi ve gümrük vergisi etkisiyle 74,56 dolara yükseldi.

07.02.2025 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 74,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,82 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşı ve diğer ülkelere yönelik gümrük vergilerini artırma tehditlerinin ardından üst üste üç haftadır aşağı yönlü hareket eden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileriyle yükseldi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ifade etti.

Ayrıca, Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik uygulamayı planladığı gümrük vergisi kararları fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının kısa vadede petrol fiyatlarını baskılayacağını, ancak uzun vadede bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceğini ve bunun da fiyatları yukarı itebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik zayıflamaya işaret ederek talebin azalacağına yönelik beklentileri güçlendiriyor.

Bunun yanı sıra, ABD yönetiminin "güçlü dolar" politikasını sürdüreceği yönündeki açıklamalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." ifadelerini kullandı.

Yüksek ABD doları piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde yüzde 0,11 artışla 107,82 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 77,40 doların direnç, 73,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 74,56 Dolar - Son Dakika

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