Brent Petrol Fiyatı %9 Düştü

23.03.2026 14:49
Brent petrol varil fiyatı, Trump'ın İran'a yönelik saldırı erteleme talimatıyla 96,96 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 9 azalarak 96,96 dolara düştü.

Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,41 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla Cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdiğine yönelik açıklaması etkili oldu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

İran basını da Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerine karşılık Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak bu tesislerin hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
