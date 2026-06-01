Brent Petrol Fiyatı 96 Doları Aştı
Brent Petrol Fiyatı 96 Doları Aştı

01.06.2026 17:03
İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurması Brent petrol fiyatını 96 dolara yükseltti.

Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı.

Cuma gününü 91,12 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,37 artarak 96,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,4 artışla 92,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran'ın görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran

