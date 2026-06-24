Brent Petrol Fiyatı Düştü

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 76,80 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 76,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 72,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale döndüğüne yönelik beklentilerin güçlenmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Umman, tüm gemilerin kullanımına açık geçici deniz koridoru oluşturulması seçeneği konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladığını açıkladı.

Umman Ulaştırma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ve ABD ile İran arasında sonuç veren diplomatik girişimler doğrultusunda, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin herhangi bir ücret uygulanmaksızın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, IMO ile yürütülen çalışmalar kapsamında tüm gemilere açık geçici deniz koridoru seçeneğinin değerlendirildiği, bu koridoru kullanmak isteyen gemilerin gerekli koordinasyonu IMO aracılığıyla sağlaması gerektiği ifade edildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Umman Dışişleri Bakanlığı, tarafların Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu.

Veri analitik şirketi Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeren 14 maddelik mutabakatın ardından boğazdaki tanker trafiği kademeli olarak toparlanıyor. Boğaz'dan 18-22 Haziran döneminde toplam 172 gemi geçerken günlük ortalama geçiş sayısı 34'e ulaştı. Böylece trafik savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 25'ine yükseldi.

Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsur ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına yönelik üst düzey denetimleri kabul ettiğini açıklaması oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın "en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde razı olduğunu" belirterek, bunun müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrı bir paylaşımında ise Hürmüz Boğazı üzerinden bir günde 19 milyon varil petrol taşındığını ve bunun rekor seviyeye işaret ettiğini savunan Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

"Deniz ablukasının yeniden gündeme gelebilir"

Bununla birlikte, Trump'ın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde görüşmelerin sona erebileceği ve deniz ablukasının yeniden gündeme gelebileceği yönündeki açıklamaları, arz risklerine ilişkin endişeleri canlı tutarak fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Trump, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim. Bu şu anda çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor ancak olur da ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerinde kalacak." ifadelerini kullandı

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 765 bin varil azaldı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de talebin güçlü seyrettiğine işaret eden veri, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı kısmen dengeledi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın geri kalanında para politikasını gevşetebileceğine yönelik beklentiler de fiyatlardaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapabileceği beklentileri güçlenirken analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları endeksinin para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Daha düşük faiz oranlarının ekonomik faaliyet ve yakıt talebini destekleyebileceği beklentisi ise petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,61 doların destek, 76,69 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.