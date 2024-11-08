Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrol varil fiyatı 74,94 dolara geriledi, talep zayıflığı ve kasırga etkili.

08.11.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 74,94 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,45 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler ve Meksika Körfezi'nde etkili olan Rafael Kasırgası'nın ABD'yi etkilemeyeceği beklentisi etkili oluyor.

Şebeke operatörü yetkilileri, Küba'yı etkisi altına alan kasırganın "kategori 3" şiddetine yükselmesiyle ortaya çıkan rüzgarların tüm ülkede elektrik kesintilerine neden olduğunu bildirdi. Yetkililer, dün şiddetini "kategori 2"ye düşüren kasırganın Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediğini açıkladı. Uzmanlar, ilk oluştuğunda kasırganın ABD kıyısını vuracağından endişelenirken, son gelişmelerden sonra fırtınanın rotasının değişmesiyle ABD'nin kıyısında bulunan petrol üretim tesislerine yönelik tehdidin azaldığını duyurdu.

Uzmanlar, şiddeti hafifleyen ve Küba'yı geçtikten sonra Meksika Körfezi'ne ulaşan fırtınanın, hafta sonu boyunca Körfez'in batısına doğru ilerleyeceğini tahmin ediyor. Giderek zayıflayan kasırganın ABD karasına yaklaşması beklenmiyor.

ABD'nin büyük petrol tesislerinin bulunduğu kıyı eyaletlerinde geçen aylarda Francine ve Ian kasırgalarının etkisiyle üretimde aksamalar yaşanmıştı.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 100 bin varil, stratejik ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 400 bin varil ve benzin stoklarının da yaklaşık 400 bin varil arttığını duyurdu. Petrol stoklarında beklentinin üzerinde artış olması, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, ABD'de seçim belirsizliğinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sona ermesiyle yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına odaklanmıştı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, başkanlık seçiminin yakın vadede politika kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 76,86 doların direnç, 71,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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