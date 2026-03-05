Brent Petrol Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı Yükseldi

05.03.2026 09:35
Brent petrol varil fiyatı 82,88 dolara çıkarken, Orta Doğu'daki çatışmalar endişe yarattı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,76 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,6 artışla 82,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla Orta Doğu'daki petrol ve LNG arzına ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Piyasalarda özellikle küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın akıbetine ilişkin kaygılar devam ederken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için Washington'ın hazırda beklediğini ifade etti.

Bessent, "Hükümetimiz kararlılıkla devreye giriyor. İhtiyaç duyulması halinde ABD Donanması, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacaktır." dedi.

Deniz trafiğinin aksamaması için ilk somut adımın dün atıldığını kaydeden Bessent, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşunun (DFC) Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren ham petrol taşıyıcıları ve kargo gemileri için "makul fiyatlı" siyasi risk sigortası sağlamaya başladığını duyurdu.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından petrol fiyatlarındaki artışın temel nedeni olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının, boğazın hayati ekonomik rolü nedeniyle muhtemelen geçici olacağını, bu durumun küresel petrol piyasasındaki arz fazlasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki artışları sınırlayacağını belirtti.

Ancak İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları ve ABD'nin askeri hamlelerinin devam etmesiyle çatışmanın tırmanması, arz endişelerini tetikleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.

Stoklardaki artış fiyatları baskılıyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış ise talebin zayıf seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılayan bir unsur oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 439 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 253 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Şubat haftasında 6 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 85,28 doların direnç, 62,12 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

