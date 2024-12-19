Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Brent petrol varil fiyatı 72,75 dolara ulaştı. ABD’deki stok azalışı ve Fed'in faiz indirimi etkili.

19.12.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,75 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 73,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 72,75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından yükselişe geçti.

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fed Başkanı Jerome Powell, "Bugün daha zor bir durumdu ama doğru olanı yaptığımıza karar verdik. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmaya yönelik en iyi kararın bu olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

Powell, gelecek yıl için daha yavaş faiz indirimi hızının bu yılki yüksek enflasyon verileri ile yüksek enflasyona dair beklentiyi yansıttığını belirterek, "Yine de kendimizi hala faiz indirimlerine devam etme yolunda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen süreçte Banka'nın faiz indirimine devam edeceğine yönelik açıklamalar, ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebine de olumlu yansıyacağı düşüncelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığına işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 421 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 74,43 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika

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