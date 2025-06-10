Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

10.06.2025 09:49
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Brent petrol varili, Çin-ABD ticaret görüşmelerinin etkisiyle 66,82 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 66,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin artması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin yetkilileri dün Londra'da bir araya geldi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yatırım etkinliğinde yaptığı açıklamada, Londra'daki temaslardan "iyi haberler" aldıklarını belirtti. ABD'li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istediklerini vurgulayan Trump, "Bu Çin için harika bir şey olacak, dünyanın geri kalanı için de harika bir şey olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Göreceğiz." yanıtını verdi.

İki ülke arasında daha önce yaşanan tarife restleşmeleri sonrası ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Pekin ise ABD ürünlerine yüzde 125 tarife uygulamıştı. Artan gerilim sonrası taraflar geçen ay İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüş ve karşılıklı gümrük tarifelerinin 90 gün boyunca düşürülmesi konusunda uzlaşmıştı.

Ancak Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal ettiğini öne sürdü. Çin Devlet Başkanı Şi ile konuyu ele alacağını belirten Trump, çözüme ulaşılmasını umduğunu ifade etti.

Washington ile Pekin arasında olası bir uzlaşmanın, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı konumundaki iki ülkenin talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelerde henüz ilerleme kaydedilememesi piyasalarda arz endişelerini derinleştiriyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası konuşan Trump, ABD'nin İran ile perşembe günü yeni bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "O zamana kadar bekleyeceğiz. Vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz de tam tersini istiyoruz." dedi.

Trump, İran'ın hala ABD'nin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu dile getirerek, "Bunu söylemekten nefret ediyorum çünkü alternatifi çok, çok kötü ve onlar orada değiller. Anlaşma hakkındaki düşüncelerini bize ilettiler ve ben de bu kabul edilebilir değil dedim." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 71,30 doların direnç, 62,54 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika

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