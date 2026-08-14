Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

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Brent petrol varil fiyatı 87,92 dolara yükseldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı duyuruldu.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 87,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 87,07 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 87,92 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 82,13 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu açıklaması ve ABD'nin Tahran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağına ilişkin haber akışı etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Newsmax kanalında katıldığı programda, "Gelecek hafta yapılacak diğer açıklamaları da takip edin. Bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemler uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Bessent, bu önlemlerin Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını kapsayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtmişti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon 400 bin varil artarak 424 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması, fiyatlardaki yükselişi sınırlarken ülkenin stratejik petrol rezervlerinden yapılan salım arz endişelerinin tamamen ortadan kalkmasını engelledi.

EIA verilerine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol rezervleri, aynı dönemde 6 milyon 100 bin varil azalarak 298 milyon 700 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 88,16 doların direnç, 87,32 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika

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