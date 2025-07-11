Brent Petrol Fiyatında Dalgalanma

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 68,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler ardından yukarı yönlü ivmelendi.

Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını vurgulayan Trump, Kanada'dan gelecek herhangi bir misillemenin ilan edilen tarifeye ekleneceğini ifade etti.

Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını belirtti.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ihtimali fiyatlara destek sağlarken, gümrük tarifeleri konusundaki endişeler ve OPEC+'nın üretim artışı kazançları sınırladı.

Fiyatlar üzerinde baskı oluşturan bir unsur ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) cumartesi günü aldığı, ağustosta günlük üretimi 548 bin varil artırma kararı oldu.

OPEC ayrıca perşembe yayımladığı 2025 Dünya Petrol Görünümü raporunda, Çin'deki talebin yavaşlaması nedeniyle 2026–2029 yılları için küresel petrol talebi tahminlerini düşürdü. Rapora göre, küresel talebin 2026'da günde ortalama 106,3 milyon varil olması bekleniyor, bu rakam geçen yılki tahminde 108 milyon varildi.

Brent petrolde teknik olarak 76,73 doların direnç, 62,84 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.