Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Düşüş

Brent petrolün varil fiyatı, Fed'in faiz kararları sonrası 75,46 dolara geriledi.

30.01.2025 10:49
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,46 dolardan işlem görüyor

Dün 76,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve günü 75,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 75,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün gerçekleştirilen toplantıda faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürdü.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum." sözleri sorulan Fed Başkanı Jerome Powell Powell, "Başkan'ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz." yanıtını verdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağı piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir hamle olmasına karşın, bankanın aldığı karar dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatları baskıladı.

EIA'nın haftalık petrol raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 415 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi. Beklentiler, stokların yaklaşık 2 milyon 860 bin varil artacağı yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde görülen yükseliş, ABD'de talebin azaldığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrolde teknik olarak 77,85 doların direnç, 74,16 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika

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