Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Düşüş

Brent petrolün varil fiyatı 66,04 dolara geriledi; ABD ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu.

14.05.2025 10:00
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 66,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,96 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD ham petrol stoklarında artış olabileceği beklentisi etkili olurken ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürme kararı sonrası fiyatlar son iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) son verilerine göre, 9 Mayıs haftasında ham petrol stokları 4,3 milyon varil arttı. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde stokların artması ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından Çin ile yeniden başlangıç sağladıklarını belirterek Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını ifade etti.

Ayrıca, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda konuşan ??????Trump, Kongre'nin ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu dile getirerek, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak." dedi.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda enflasyonun ve özellikle benzin fiyatlarının düştüğüne vurgu yapması, enerji piyasasında talep beklentilerinin şekillenmesinde etkili oldu. Başkan, ABD Merkez Bankasına (Fed) politika faizini düşürmesi çağrısını yineleyerek piyasaların daha da canlanabileceği mesajını verdi.

Bu iyimser açıklamalara karşın Fitch Ratings, ABD ile Çin'in tarifeleri geçici olarak düşürmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirse de bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bu durum, petrol piyasasında risk iştahını dengelerken, fiyatların yukarı yönlü ivmesinin sınırladı.

Trump'ın Suudi Arabistan'da aldığı 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü ve vergi indirimi mesajları, petrol piyasalarında ABD ekonomisinde büyümenin destekleneceği ve dolayısıyla enerji talebinin artabileceği yönünde beklentileri güçlendirse de kısa vadede bu gelişmelerin etkisi, arz-talep dengesindeki diğer değişkenler nedeniyle sınırlı kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 68,72 doların direnç, 59,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika

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