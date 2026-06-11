Brent Petrol Fiyatları 90 Doların Altına Geriledi

Tuğsem Beçene:

bakın bu petrol işi hep böyle dalgalı gidiyor insanın aklı karışıyo bir gün böyle bir gün böyle ama yine de bu anlaşma işi iyi bir şey diyorum saygılı bir şekilde konuşuyorlar en azından barış yolunda adım atılıyo ve bu da fiyatlara yansıyo ama insanın içine sinmiyo bu kadar hızlı değişim