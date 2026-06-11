Brent Petrol Fiyatları 90 Doların Altına Geriledi - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatları 90 Doların Altına Geriledi

11.06.2026 21:21
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Trump'ın İran ile anlaşma açıklamaları sonrası Brent petrol varili 89,93 dolara düştü.

Brent petrolün varili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sürecinin ilerlediğine yönelik açıklamaların etkisiyle 90 doların altına geriledi.

Dün 95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 20.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 89,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,13 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili Trump'ın İran ile anlaşmanın "onaylanma" aşamasına geldiğini açıklaması ve bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından 90 doların altına geriledi.

Trump ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla İran ile anlaşmaya son şeklinin verilmekte olduğunu ve imza töreninin tarihini yakında açıklayacaklarını bildirdi.

Piyasalarda, İran ile anlaşmaya varılması halinde Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin azalabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelerin hafifleyebileceği beklentileri fiyatları aşağı çekti.

Bunun yanı sıra, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verileri de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerini aştı. Böylece üretici enflasyonu Kasım 2022'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenebileceğine işaret ederken, yüksek faizlerin ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları 90 Doların Altına Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Sami Akylbek Hasan Sami Akylbek:
    aa bu ne ya eski günlerde bunlar hep sabit kalırdı şimdi her gün başka fiyat ne oluyo bu dünyada 0 0 Yanıtla
  • Hümeyra Aksit Hümeyra Aksit:
    çok iyi olmuş da böyle anlaşmalar olunca petrol de ucuzluyo bizim çevredeki arkadaşlar bile fark ediyo benzin fiyatlarında 0 0 Yanıtla
  • Tuğsem Beçene Tuğsem Beçene:
    bakın bu petrol işi hep böyle dalgalı gidiyor insanın aklı karışıyo bir gün böyle bir gün böyle ama yine de bu anlaşma işi iyi bir şey diyorum saygılı bir şekilde konuşuyorlar en azından barış yolunda adım atılıyo ve bu da fiyatlara yansıyo ama insanın içine sinmiyo bu kadar hızlı değişim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları 90 Doların Altına Geriledi - Son Dakika
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