Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatları Artışta

16.04.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 94,96 dolara yükseldi, ABD'nin İran'a yaptırımları arz endişelerini artırıyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,93 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,03 artarak 94,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları üzerinde, ABD'nin İran petrolü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulayabileceği yönündeki mesajları ile ülkede petrol stoklarının azaldığına işaret eden verilerin arz endişelerini artırması etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran petrolü satın alan ülkelere yönelik ikincil yaptırımların uygulanabileceğini söyledi. Bessent, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki komşularına yönelik saldırılarının "ölümcül bir hata" olduğunu savunarak, bu ülkelerin artık finansal akışlar konusunda daha fazla şeffaflık göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları ve yönetimle bağlantılı kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulmasına yönelik taleplerini ilettiklerini belirten Bessent, "Eğer İran petrolü satın alıyorsanız veya İran'a ait paralar bankalarınızda tutuluyorsa ikincil yaptırımları uygulama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

İran'ı "terörizmin en büyük destekçisi" olarak nitelendiren Bessent, Çin'in İran petrolünün yüzde 90'ından fazlasını satın aldığını ve bunun Çin'in toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geldiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle Çin'in alımlarında yavaşlama beklediklerini dile getiren Bessent, iki Çin bankasına ABD Hazine Bakanlığı tarafından uyarı mektupları gönderildiğini kaydetti. Banka isimlerini paylaşmayan Bessent, İran'a yönelik finansal akışların tespit edilmesi halinde ikincil yaptırımların uygulanacağı mesajının iletildiğini aktardı.

Bessent ayrıca, Rus ve İran petrolünün deniz yoluyla satışına izin veren geçici muafiyetin de yenilenmeyeceğini söyledi.

Piyasadaki önemli tedarik kaynaklarından birine erişimin kısıtlanabileceği beklentisinin güçlenmesi risk primini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil azalışla 463 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Beklentilerin aksine gerçekleşen stok düşüşü, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin yüksek seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, ABD ve İran arasında görüşmelerin sürdüğü haberleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir karar alınmadığını ancak taraflar arasında müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Pakistan'ın ara buluculuğunda 8 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'da sona ermesi beklenen iki haftalık geçici ateşkese ilişkin sürecin belirsizliğini koruması piyasalarda temkinli iyimserliğe yol açarken, ABD medyasında yer alan haberlerde tarafların ateşkesi uzatmaya yakın olduğu yönündeki beklentiler öne çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 95,45 doların direnç, 94,19 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:45:30. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.