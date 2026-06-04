Brent Petrol Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

04.06.2026 10:03
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Brent petrol varil fiyatı 96,91 dolara geriledi. Arz endişeleri azalıyor, ABD-Iran müzakereleri sürüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,81 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 96,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamalarının arz kesintilerine yönelik endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

Trump, İran ile müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer (anlaşma) olursa, olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir." dedi.

İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacağını vurgulayan Trump, bunu Tahran'ın kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca İran ile anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile iletişimin kesilmediğini belirterek, "Amerikalılarla temas kesilmedi ve Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması gerektiği konusunda mesajlaşma oldu. Ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi." ifadesini kullandı.

Erakçi, müzakere masasına geri dönmenin İran halkının haklarının güvence altına alınmasına, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin durdurulmasına bağlı olduğunu bildirdi.

ABD ile yürütülen ateşkes görüşmeleri sırasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten tüm cephelerdeki çatışmanın sona ermesiyle ilgili maddeye özellikle "Lübnan" ifadesinin eklenmesini istediğini belirten Erakçi, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erakçi, ABD'nin, İran'ın "bu savaştaki gücünü ve kabiliyetini açıkça" gördüğü, Trump'ın "rasyonel şekilde" hareket etmesi durumunda "asla savaşa geri dönmeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haber akışı da petrol fiyatlarında gerilemeyi destekledi.

Öte yandan, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen ham petrol stok düşüşü fiyatlardaki kayıpları sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon varil azalışla 433 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon varil azalarak 357 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 215 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 97,01 doların direnç, 96,69 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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