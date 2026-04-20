Brent Petrol Fiyatları Yükseldi

20.04.2026 09:53
Brent petrol varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla 95,27 dolara çıktı.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 98,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,4 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın ABD'nin müzakerelerdeki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ilan etmesinin ardından yükselişe geçti.

Brent petrol geçen hafta 103,87 doları test ederken İran'ın 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklamaları arz endişelerini hafifletmiş, enerji fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Brent haftalık bazda yüzde 4,5, WTI yüzde 11,9 düştü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma süreci tamamlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirtmesi sonrası gerilim yeniden tırmandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'nin deniz ablukası yoluyla gemi geçişlerini engellemesini "ateşkes ihlali" olarak değerlendireceğini ve Hürmüz Boğazı'nın "şartlı ve sınırlı" açılmasını durdurabileceğini bildirdi.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, İran'ın telsiz sistemi üzerinden gemilere ilettiği bildiride, ABD'nin müzakere taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı ve hiçbir ülkeye ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Söz konusu durum, piyasalarda arz endişelerinin artmasına yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını eleştirerek Tahran'ın anlaşma teklifini reddetmesi halinde ülkenin enerji altyapısını hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. İran'ın boğazı kapatarak "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" öne süren Trump, "İran, yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı. Bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 96 doların direnç, 94,44 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
