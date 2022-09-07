Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi - Son Dakika
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Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi

07.09.2022 00:24

Benzin ve motorine önceki gece yapılan çifte zammın ardından motorine bu gece de 77 kuruşluk bir zam daha geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 26 lira seviyesine çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün zam gelen motorine bugün bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 77 kuruş daha arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi - Son Dakika


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