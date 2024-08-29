Brent Petrolü 77,69 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 77,69 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,69 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artışında, ABD'de artan talep, Fed'in faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi etkili oluyor.

29.08.2024 10:46
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 77,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol stoklarının düştüğünü gösteren veriler, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklandı. ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun salı gecesi Gazze'de BM'ye ait bir insani yardım aracını vurduğunu duyurmuştu. İsrail, bölgede ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, BM Dünya Gıda Programı, İsrail'in Vadi Gazze Köprüsü'ndeki kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir ekibinin ateş altında kalmasının ardından "çalışanlarının Gazze'deki hareketliliğini" ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.

İsrail aynı zamanda Lübnan ile çatışmaya devam ediyor. İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan 2 roketten birinin ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde altyapıya hafif zarar verdiğini yazdı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da "işgal altındaki Kefr Şuba Tepeleri'nde bulunan es-Semaka bölgesinin roketlerle hedef alındığı" duyurdu. İsrail ordusu, dün Suriye ile Lübnan sınırında İslami Cihad Hareketinden Faris Kasım'ı hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 78,63 ile 80,58 dolar aralığının direnç, 76,68 ile 74,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Fed, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 77,69 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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