 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,19 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki artışta Orta Doğu'daki gerginlik ve küresel tedarik zinciri krizi endişeleri etkili oluyor. ABD ve Çin'den gelecek ekonomik verilerin fiyatlar üzerindeki etkisi de takip ediliyor. Ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı stok verileri de fiyatları etkileyebilir.

Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor
16.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:18
Abone Ol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???78,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 78,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,57 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan gerginlik, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD ve İngiliz savaş uçakları, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik saldırılarına cevap olarak Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara saldırı düzenledi. Buna karşılık dün Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Küresel petrol ticareti için öneme sahip Kızıldeniz'de çatışmaların devam edeceği beklentisi, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik verilerin fiyatlar üzerindeki etkisi sürüyor. Küresel ekonomik büyümenin zayıflayacağına dair endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor. Açıklanacak veriler söz konusu ülkelerde ekonomik hareketlilik ve petrol talebine yönelik daha fazla ipucu verecek.

Uzmanlar, gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ham petrol stok verilerini bekliyor. Geçen hafta açıklanan verilere göre, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stoklar 5,2 milyon varil düşmüştü. Stoklardaki düşüş ülkede petrol talebinin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü desteklemişti. Bu hafta açıklanacak verilerin de stoklarda düşüşe işaret etmesi halinde petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceği öngörülüyor.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. ABD dolar endeksi saat 09.52 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde yüzde 0,34 artarak 102,665 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. Ayrıca dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de soğuk havaların etkisiyle petrol üretiminin sınırlanabileceği ve ülkedeki büyük rafineri operasyonlarının olumsuz etkilenebileceği endişesi fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,09 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 77,04 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 78,19 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement