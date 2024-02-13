Brent Petrolü 82,16 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,16 dolardan işlem görüyor.
Dün 82,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 82,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,14 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları görünümünü şekillendirmeye ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemeye yardımcı olması beklenen ABD enflasyon raporu öncesinde yükseldi.
Yatırımcıların gün içinde yayımlanacak ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ni bekliyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de son dönemde açıklanan veriler, ülke ekonomisinin iyiye gittiğine işaret ederek petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da çatışmanın diğer bölgelere de yayılabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.
Dün Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Star Iris" gemisini deniz füzeleriyle vurduklarını duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirten Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için "meşru hedefler" olduğunu yineledi.
Hafta sonu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına ve gemisavar seyir füzelerine yönelik 2 saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Brent petrolde gün içinde teknik olarak 83,07 ile 83,95 dolar aralığının direnç, 80,23 ile 79,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinden yapılan açıklamada ''Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. İçten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak'' denildi.
Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak olan bayram ikramiyesi zammında. Masada olası 3 senaryo var. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, İYİ Parti tarafından Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi. Gümüş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verdi.
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası dün akşam yapıldı. Galaya siyah tül elbisesiyle katılan Büyüküstün, şıklığı ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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