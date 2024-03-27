Brent Petrolü 84,86 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,86 dolardan işlem görüyor.
Dün 86,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu rakamda tutunamayarak günü 85,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 84,86 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,93 dolardan alıcı buluyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi de petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor. ABD dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 104,38 seviyesinde bulunuyor.
Ayrıca, mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.
Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.
İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatların hızlı düşüşüne engel oluyor.
Rusya'da gerçekleştirilen terör saldırıları sebebiyle ülkenin üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunmayı sürdürüyor.
Brent petrolde teknik olarak 84,96 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,78 ile 84,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Selçuk Alt kapı ve Üst kapı esnafını da ziyaret eden CHP'nin Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Selçuk esnafının dükkan kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan ayakkabı tamirciliği mesleğine talep artmasına rağmen çırak bulmakta zorlanılıyor. Mersin Zafer Çarşısı'nda 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ayhan Kuş, meslekte yetiştirecek eleman bulmanın en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Ayakkabı tamircileri, fiyat artışı nedeniyle tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması gerektiğini tavsiye etti.
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Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
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