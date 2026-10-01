Brent petrolü, ABD-İran müzakerelerinin tıkanmasıyla 100 doların üzerine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent petrolü, ABD-İran müzakerelerinin tıkanmasıyla 100 doların üzerine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran müzakerelerinin tıkanması ve Rubio'nun İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediği haberleriyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 100,49 dolara yükseldi. Çatışmaların süreceği ve petrol arzının daralabileceği endişeleri fiyatı yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkandığına yönelik haber akışının çatışmaların süreceği ve petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişelerini artırmasıyla yüzde 2'den fazla yükselerek 100 doların üzerine çıktı.

Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 100,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,57 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediğine ilişkin haberler etkili oldu.

Axios haber platformuna konuşan bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran ile görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirdiğini ancak öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını öne sürdü.

Associated Press'e (AP) konuşan iki ABD'li yetkili de Erakçi'nin 30 Eylül'e kadar New York'ta kalarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yürütmesinin planlandığını belirtti.

Yetkililer, hafta sonu Katarlı arabulucuların da dahil olduğu temaslarda sınırlı ilerleme sağlanmasının ardından Rubio'nun İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediğini iddia etti.

Buna karşın, İran'ın BM Daimi Temsilciliği, heyetin ABD tarafından New York'tan ayrılmaya zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Söz konusu gelişmeler, çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentileri zayıflatarak, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Washington dizel ihracatı yasağını değerlendiriyor

Bununla birlikte, ABD'nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini değerlendirmesi de küresel piyasalarda ürün arzının daralabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiklerini ancak böyle bir adımın benzin fiyatlarını artırabileceğini belirtti.

Trump, konuya ilişkin ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile sık sık görüştüğünü kaydetti.

Fed'in faiz artışlarını erteleyeceği beklentisi fiyatları destekliyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de petrol fiyatlarını destekliyor.

Ülkede enflasyonun aşağı yönlü hareketleri gözlenirken ekonominin dirençli seyrini sürdürdüğünü belirten uzmanlar, Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini ifade ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38'e geriledi.

Faiz artışlarının ertelenebileceğine yönelik beklentiler, ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerindeki baskının azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaEkonomiEnerjiDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip Vaatlerini de sıraladı
TFF Başkanlığına sürpriz talip! Vaatlerini de sıraladı
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:27:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Brent petrolü, ABD-İran müzakerelerinin tıkanmasıyla 100 doların üzerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei