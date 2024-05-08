Brent Petrolü Düşüşe Geçti, ABD Talep Endişeleri Etkili - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Düşüşe Geçti, ABD Talep Endişeleri Etkili

Brent Petrolü Düşüşe Geçti, ABD Talep Endişeleri Etkili

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,62 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarının artması, talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdi. Ayrıca, OPEC+ grubunun haziran sonrası üretim politikasını belirleyeceği toplantı öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Jeopolitik riskler ise düşüşü sınırlıyor.

08.05.2024 10:05
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 82,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 509 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziran sonrası üretim politikasını belirleyeceği 1 Haziran'daki toplantısı öncesinde yatırımcıların üretim kesintilerine ilişkin temkinli duruşu da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Daha yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duyan grubun, talebin toparlanmaması durumunda üretim kesintilerine devam edeceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 83,74 ile 85,14 dolar aralığının direnç, 82,34 ile 80,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Düşüşe Geçti, ABD Talep Endişeleri Etkili - Son Dakika

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