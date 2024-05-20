Brent Petrolü Yükselişte: İran Cumhurbaşkanı'nın Ölümü Fiyatları Etkiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: İran Cumhurbaşkanı'nın Ölümü Fiyatları Etkiledi

Brent Petrolü Yükselişte: İran Cumhurbaşkanı\'nın Ölümü Fiyatları Etkiledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. İran, günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiyor ve yaşanan siyasi belirsizlik fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. ABD'de faiz indirimi beklentisi ve Çin'deki ekonomik hareketlilik de talebi artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

20.05.2024 10:07
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi etkili oldu.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında barajların açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterin bölgeden dönerken sert iniş yaptığını açıklamıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları, ABD'de faiz indirimine gidileceği ve Çin'de ekonomik hareketliliğin etkisiyle talebin artacağı beklentisiyle geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar, piyasanın yönüne dair ipuçları edinmek için hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerini ve bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,65 ile 85,26 dolar aralığının direnç, 83,34 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: İran Cumhurbaşkanı'nın Ölümü Fiyatları Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: İran Cumhurbaşkanı'nın Ölümü Fiyatları Etkiledi - Son Dakika
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