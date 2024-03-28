Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerginlik Arz Endişelerini Artırıyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 85,83 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,85 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların artışında, dünyada devam eden jeopolitik gerginliğin enerji tedarik zincirinde aksamaya neden olacağı düşüncesinin arz endişelerini artırması etkili oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasına yönelik karar aldı. Buna rağmen İsrail, ateşkes çağrılarını dikkate almayarak Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçen İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Husiler salı günü yaptıkları açıklamada, son 3 günde İsrail'in güneyindeki Eilat kentini hedef aldıklarını ve çoğu ABD ile İngiltere'ye ait gemilere 6 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını devam ettireceklerinin sinyallerini de verdi.

Karşılıklı saldırılar, petrol ve akaryakıt taşımacılığının yoğun olduğu bölgede ciddi aksamalar yaşanabileceği korkusunu artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. Düşüş eğiliminde olan doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.

Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,35 ile 87 dolar aralığının direnç, 84,76 ile 84,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.