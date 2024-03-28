Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerginlik Arz Endişelerini Artırıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,83 dolardan işlem görüyor.
Dün 85,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 85,83 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,85 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların artışında, dünyada devam eden jeopolitik gerginliğin enerji tedarik zincirinde aksamaya neden olacağı düşüncesinin arz endişelerini artırması etkili oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasına yönelik karar aldı. Buna rağmen İsrail, ateşkes çağrılarını dikkate almayarak Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçen İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Husiler salı günü yaptıkları açıklamada, son 3 günde İsrail'in güneyindeki Eilat kentini hedef aldıklarını ve çoğu ABD ile İngiltere'ye ait gemilere 6 saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husiler, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını devam ettireceklerinin sinyallerini de verdi.
Karşılıklı saldırılar, petrol ve akaryakıt taşımacılığının yoğun olduğu bölgede ciddi aksamalar yaşanabileceği korkusunu artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. Düşüş eğiliminde olan doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.
Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 86,35 ile 87 dolar aralığının direnç, 84,76 ile 84,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerginlik Arz Endişelerini Artırıyor - Son Dakika
Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiğini açıkladı. Denizli'nin ihracat şehri olması ve tekstil sektörünün yoğunluğu nedeniyle kadın istihdamının yüksek olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında Türkiye'de en yoğun şehir olan Denizli, 38,8'lik oranıyla öne çıkıyor. Denizli'nin ekonomik gelişiminin ve istihdam düzeyinin artacağı öngörülüyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada yaptıkları operasyonlarla Türkiye genelinde gerçekleşen kaçakçılık girişimlerini engelledi. İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ticari malzemeler ele geçirildi. Toplamda 142 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
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