Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 78,64 Dolara Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 78,64 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,64 dolardan işlem görüyor. Fed'in faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu'daki ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesi petrol fiyatlarını yükseltiyor.

26.08.2024 09:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,64 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 78,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu'da ateşkes müzakerelerindeki çıkmazın etkisiyle yükseliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'in eylülde faiz indirimine gidebileceği sinyalini vermesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlendi.

Powell cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." ifadesini kullanmıştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de faizi indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği artıracağı gibi petrol talebini de yükseltmesi bekleniyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyat artışına katkıda bulunuyor.

Uluslararası boyutta yürütülen ateşkes müzakerelerine rağmen İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmiyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Brent petrolde teknik olarak 78,84 ile 79,25??????? dolar aralığının direnç, 78,43 ile 78,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 78,64 Dolara Çıktı - Son Dakika

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