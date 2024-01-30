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Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı - Son Dakika
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Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,01 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi. Fed'in politika faizini sabit bırakacağı beklentileri fiyatları destekliyor. Ayrıca, Kızıldeniz'deki gerginlik ve Çin'deki gayrimenkul sektörüne ilişkin endişeler fiyat yükselişlerine katkıda bulunuyor.

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı
30.01.2024 - 11:00,
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 82,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına ilişkin beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca, hafta sonu Kızıldeniz'de gerginliği artıran hareketlilik sonrası artan arz endişeleri de fiyat yükselişlerine katkıda bulunuyor.

Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve bu karşılığın "çok katmanlı" ve "aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşeceğini" kaydetti.

Öte yandan, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişeler, salgın sonrası toparlanma sürecindeki ülkenin ekonomik görünümüyle ilgili endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında alacaklıların açtığı davada, şirketin varlıklarının tasfiyesine karar verdi.

Brent petrolde teknik olarak 82,29 ile 82,49 dolar aralığının direnç, 81,90 ile 81,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı - Son Dakika
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