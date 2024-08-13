Brent Petrolü Yüzde 0,5 Değer Kaybetti

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 81,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda yılın ikinci yarısında petrol üretiminde artış öngörüsünde bulunması, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi. Üretim artışının gelecek dönemde arz fazlalığına yol açacağı düşünceleri, petrol fiyatlarını baskıladı.

Ayrıca örgüt, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. Artan üretime ek açıklanan düşük talep öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu ve Rusya'da devam eden jeopolitik gerginlik petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini kısıtladı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırılarda 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede devam eden gerginlik, küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Bunun yanı sıra, Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı koyan Rus birliklerine takviye kuvvetler yollandı. Bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği de aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 83,15 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.