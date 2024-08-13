Brent Petrolü Yüzde 0,5 Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü Yüzde 0,5 Değer Kaybetti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,91 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yılın ikinci yarısında petrol üretiminde artış öngörüsünde bulunması ve küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesi, petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. Ayrıca, jeopolitik gerginlikler ve Ukrayna-Rusya savaşı da petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

13.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 81,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda yılın ikinci yarısında petrol üretiminde artış öngörüsünde bulunması, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi. Üretim artışının gelecek dönemde arz fazlalığına yol açacağı düşünceleri, petrol fiyatlarını baskıladı.

Ayrıca örgüt, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. Artan üretime ek açıklanan düşük talep öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu ve Rusya'da devam eden jeopolitik gerginlik petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini kısıtladı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırılarda 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede devam eden gerginlik, küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Bunun yanı sıra, Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı koyan Rus birliklerine takviye kuvvetler yollandı. Bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği de aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 83,15 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Opec, Uluslararası, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yüzde 0,5 Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrolü Yüzde 0,5 Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement