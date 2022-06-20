Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar

20.06.2022 10:01
Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasının da faiz artırımları piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Geçen hafta 121,94 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 113,12 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Libya'nın petrol üretimindeki düşüş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği belirtildi.

Libya'nın normal şartlarda günlük ham petrol üretim miktarı 1,2 milyon varil olarak biliniyor.

Öte yandan uzmanlar, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımların küresel arz endişelerini artırdığını ancak ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanıma açması ve OPEC+ grubunun üretim artışı kararının söz konusu endişenin etkisini hafiflettiğini ifade ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 4-10 Haziran haftasında ülkedeki stratejik ham petrol stoklarının 7 milyon 700 bin varil azalışla 511 milyon 600 bin varile gerilediğini açıklamıştı. OPEC+ grubu ise 2 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantısında üretim artışlarını hızlandırarak temmuz ve ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gideceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 114,36 ile 115,48 dolar aralığının direnç, 113,24 ile 112,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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