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Brent petrolün varil fiyatı 74,06 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 74,06 dolar

10.12.2021 09:41
Brent petrolün varil fiyatı 74,06 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 74,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve petrol talebini yavaşlatacağına yönelik endişeler etkili olmaya devam ediyor.

Virüsün etkilerine ilişkin çalışmalar devam ederken, bazı hükümetlerin yeni varyantın yayılmasını engellemek için getirdiği seyahat kısıtlamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. Danimarka salgınla mücadelede bazı önlemleri sıkılaştırma kararı alırken, İsrail yabancıların ülkeye girişinin durdurulması yönündeki kararının uygulanma süresini 22 Aralık'a kadar uzattı.

Afrika'da Omicron varyantının geçen haftadan bu yana Uganda, Zambiya, Senegal, Tunus, Mozambik, Namibya ve Zimbabve dahil olmak üzere 11 ülkede görüldüğü tespit edilirken, kıtadaki vaka sayılarının bir önceki haftaya göre yüzde 88 artış gösterdiği belirtiliyor.

AB, Omicron varyantının 25 Kasım'da Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edildiğinin duyurulmasının üzerine Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeye yönelik seyahat kısıtlaması getirmişti.

Öte yandan, Çinli emlak devi Evergrande ve Kaisa borçlarını ödeyememesi nedeniyle temerrüde düşerken, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomiyi de etkileyebileceği öngörüleri fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,25 ile 74,49 dolar aralığının direnç, 73,87 ile 73,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Omicron, Afrika, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 74,06 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 74,06 dolar - Son Dakika
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