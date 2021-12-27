Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar

27.12.2021 09:25
Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,73 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 75,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebine etkilerinin belirsizliğini sürdürmesi etkili oldu.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı.

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının hava yolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri oldu. Hava ulaşımındaki yavaşlama, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olan ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı beklentilerine yol açtı. Özellikle WTI tipi ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.

Öte yandan, varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışı ise risk algısını azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Avrupa'da geçen hafta rekor seviyelere yükselen doğal gaz fiyatlarının, üreticileri petrol kullanımına teşvik edeceği beklentileri de fiyatların yükselişini destekliyor.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısına odaklandı.

Grup, 2 Aralık'taki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 75,94 ile 76,13 dolar aralığının direnç, 75,65 ile 75,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500

Hamster Coin, Omicron, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar - Son Dakika Ekonomi


Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti         
09:25
Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?         
09:19
Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor         
09:13
Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor         
09:03
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Kaçakçılık şubesinde memur olan polis evinde ölü bulundu Kaçakçılık şubesinde memur olan polis evinde ölü bulundu         
07:59
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46

Son Dakika Haberleri
09:24 Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti
09:18 Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?
09:18 Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor
09:12 Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor
09:02 Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor
08:58 Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor
08:55 Yok böyle hırsızlık! Bıraktıkları mesaj görenleri şaşkına çevirdi
08:38 Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:37 Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin
08:27 Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 09:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement