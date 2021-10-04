Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar

04.10.2021 10:03
Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 78,91 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 78,91 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 78,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki artış ve yetersiz arz nedeniyle son 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan petrol fiyatlarındaki yükseliş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yetersiz arz endişelerinin güçlendiği piyasada üretim artışına devam edeceği beklentisiyle sınırlandı.

OPEC+ grubunun bugün bir araya geleceği 21. Bakanlar Toplantısı'ndan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde karar çıkması öngörülüyor.

İngiltere Merkezli Danışmanlık Şirketi Crystol Energy'nin Üst Yöneticisi Carole Nakhle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıdan çıkacak kararın tahmin edilmesinin zor olduğunu ancak piyasalarda şu ana kadar OPEC+ grubunun temmuz ayında kararlaştırılan plana sadık kalacağı konusunda fikir birliği olduğunu söyledi.

Nakhle, "Suudiler tek taraflı olarak daha fazla arz artışına giderek bir iyi niyet jestinde de bulunabilir. Genel olarak, OPEC+ kısa vadede piyasaları etkileyebilecek faktörleri dengelemek zorunda kalacak. Grup, özellikle ek arzların piyasaya girmesinin beklendiği gelecek yıl, yüksek fiyatların talep ve farklı dinamikler üzerindeki olumsuz etki riskini en aza indirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Grup, 18 Temmuz'daki 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil artırma kararı almış, 1 Eylül'deki 20. Bakanlar Toplantısı'nda ise bu plana devam etme konusunda anlaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 79,25 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 78,84 ile 78,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol, dolar, Cuma, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum 09:55 Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler 09:45 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu 09:35 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü 09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor 08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı
09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
09:08 Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne ilginç yorum: Amerikan futbolu izledik
08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek
08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş         
10:03
Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
09:58
El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı         
09:51
TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı         
09:39
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti         
09:31
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
09:23
Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek         
08:35
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 78,91 dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement