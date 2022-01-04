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Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar

04.01.2022 09:43
Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,03 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 79,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,12 dolardan alıcı buldu.

Bugün gerçekleştirilecek OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısından çıkacak karara odaklanan piyasalar, fiyatlarda kısıtlı yükselişe neden oluyor. Grubun şubatta da ağustos ayından bu yana devam eden günlük 400 bin varillik planlı üretim artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Libya'nın petrol arzında devam eden daralma da fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ülkedeki bir petrol hattında pazar günü itibarıyla başlayan bakım çalışması nedeniyle petrol üretiminde bir hafta boyunca günlük 200 bin varillik kesinti yaşanacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarına rağmen dünya genelinde henüz yoğun tedbirlerin alınmamış olması petrol talebine dair olumlu bir beklenti oluşturarak fiyatları destekliyor.

Omicron varyantında vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve bunun uluslararası seyahatler üzerindeki muhtemel etkilerine rağmen, Avustralya gibi ekonomiler tam kapanmayı gündemine almıyor.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün ilk görülmesinden bu yana bir günde 37 bin 152 kişiyle en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı yarım milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 79,37 ile 79,52 dolar aralığının direnç, 79,04 ile 78,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Omicron, Teksas, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar - Son Dakika
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