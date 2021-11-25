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Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar

25.11.2021 09:21
Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkeler stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmaya hazırlanırken, gelecek hafta bir araya gelecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun vereceği tepkinin belirsizliği fiyatlarda etkili oldu.

Bu hafta ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı açıklanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığına işaret edilerek, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle birlikte alındığı duyurulmuştu.

Uzmanlar, büyük petrol tüketicisi ülkelerin söz konusu hamlesinin piyasalar üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacağını savunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından talepte toparlanmanın devam ettiğine işaret ediliyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun mevcut üretim kısıntılarını hafifletme politikasından vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor. Grubun, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geleceği bir sonraki toplantısı 2 Aralık'ta yapılacak.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 434 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 950 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 604 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 211 milyon 400 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,58 dolar aralığının direnç, 82,28 ile 82,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar - Son Dakika Ekonomi


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