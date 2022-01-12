Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 83,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklenenden daha az düşeceği tahmini ve benzin stoklarındaki yükseliş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 77 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 950 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin benzin stoklarındaki yaklaşık 11 milyon varile ulaşan yükseliş öngörüsü ise ülkede petrol talebinin zayıfladığı endişelerini artırdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamasının ardından piyasalarda faiz artırımının beklenenden daha yavaş yapılabileceğine dair oluşan algı, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,93 ile 84,34 dolar aralığının direnç, 83,52 ile 83,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.