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Brent petrolün varil fiyatı 88,09 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 88,09 dolar

27.01.2022 09:38
Brent petrolün varil fiyatı 88,09 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,09 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 88,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,64 dolardan alıcı buldu.

Dün 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaşmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı, Fed'in bu yılki ilk toplantısında faiz artışının "yakında" olacağının sinyalini vermesinin ardından güne düşüşle başladı. Ancak Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun hedeflenen 400 bin varillik üretim kotasına ulaşamaması da Kovid-19 salgınına rağmen artan talep karşısında arz daralması endişelerini pekiştiriyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol ve benzin stoklarında artış yaşanması arz konusundaki endişelerin bir kısmını hafifletiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 416 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,5) artışla 247 milyon 900 bin varile çıktı.

Uzmanlar, devam eden arz sıkıntıları ve jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,23 ile 88,38 dolar aralığının direnç, 87,92 ile 87,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Hamster Coin, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 88,09 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 88,09 dolar - Son Dakika
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