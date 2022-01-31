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Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar

31.01.2022 09:33
Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 91,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 89,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,84 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü varil başına 91,70 dolarla, fiyatlar Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya "sert baskı" uygulama sözü verdi.

Süregelen talep toparlanması ve arz daralması karşısında, OPEC+ ülkelerinin mart ayındaki üretim artışına karar vereceği 2 Şubat'taki toplantısı öncesi piyasalardaki oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, önceki üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ grubunun mart ayında da mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ve artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,57 ile 89,64 dolar aralığının direnç, 89,40 ile 89,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Hamster Coin, Teksas, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar - Son Dakika
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