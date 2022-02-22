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Brent petrolün varil fiyatı 94,75 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 94,75 dolar

22.02.2022 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 94,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 94,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 94,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 94,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya- Ukrayna geriliminin tırmanması ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

ABD, Rusya'nın kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle petrol fiyatları hızla yükselirken, gerilimin artması durumunda Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,92 ile 95,60 dolar aralığının direnç, 94,24 ile 93,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Ukrayna, Teksas, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 94,75 dolar - Son Dakika Ekonomi


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