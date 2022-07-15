Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar

15.07.2022 09:16
Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 99,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,33 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle marttan bu yana en düşük seviyesine dün ulaşan brent petrol, bugün yukarı yönlü hareket etti. Bunda, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Para piyasaları, bankanın temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken Fed yetkililerinden dün gelen açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini öne çıkardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon raporunun beklediklerinden kötü geldiğini, "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirtti. Haziran ayı enflasyon raporuna aceleyle tepki vermek istemediklerini kaydeden Waller, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, şimdilik daha büyük bir faiz artışını desteklemediğini belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Hamster Coin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar - Son Dakika
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