Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor - Son Dakika

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