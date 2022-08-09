Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

09.08.2022 01:15
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:58 Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu
00:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı
00:22 Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu
00:01 Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:47 Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
23:03 Güzel oyuncu Mine Tugay'ın derin göğüs dekolteli pozu hayran bıraktı
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 01:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement